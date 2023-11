Natalia De la Sota: «Milei es muy riesgoso, plantea la ley de la selva»

La diputada nacional Natalia De la Sota ratificó este martes su respaldo para el balotaje a la candidatura presidencial del ministro de Economía por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, al destacar que tiene «cualidades y experiencia» para conducir el país y advirtió que el modelo que plantea el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei «es muy riesgoso».

En una entrevista con Télam, De la Sota, quien había anunciado días atrás su respaldo a Massa para la segunda vuelta luego de que el candidato de Hacemos por Nuestro País y gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, obtuviera 6,8 por ciento de los votos en las elecciones generales, justificó ese apoyo en que «no va poder gobernar nadie que no dialogue, por eso me parece importante».

Los tramos centrales de la entrevista son los siguientes:

-Periodista: Cómo tomó la decisión de apoyar a Massa en el balotaje?

– Natalia de la Sota: Nosotros, con el presidente del interbloque (Alejandro) ‘Topo’ Rodriguez dijimos que acompañábamos a nuestro candidato, que por otra parte hizo una muy buena elección pero afirmábamos que, ante la posibilidad de un balotaje, no íbamos a ser neutrales ni declararnos prescindentes y que íbamos a apoyar claramente a Sergio Massa por diferentes puntos de vista. Primero por la apreciación de los valores que hacen a una sociedad sana y que tienen que ver con lo que plantea La Libertad Avanza, que no me representa. Estoy en las antípodas de lo que ellos proyectan. Están hablando de la competencia por encima de la cooperación. Eso es la ley de la selva. Escucho estos días, a 40 años de la recuperación de la democracia, el discurso de (Raúl) Alfonsín después de ganar las elecciones y decía que había ganado «sin derrotar a nadie». Parecen palabras tan extrañas hoy porque lo que se plantea es la agresión permanente. Por eso, siento la responsabilidad de ser clara y decir dónde me posiciono.

-Es una decisión personal o del bloque?

– Es una decisión personal. Tengo la sensación y la responsabilidad de hacerlo. Sin duda, creo que me acompañan muchos hombres y mujeres del justicialismo que representa mi decisión. Tampoco me animaría a hablar por el gobernador electo (Martín Llaryora) y por el actual. Ellos fijarán posición en el momento que crean conveniente.

-¿Cuál es su postura respecto ante el modelo que representa Milei?

-Creemos que muchos de los valores claros y concretos que se ponen en discusión son temas que Argentina ya había saldado. Pero que proponga, por ejemplo, la ruptura con El Vaticano, con esta agresión al Papa Francisco y que luego plantee la ruptura con países que son socios comerciales de Argentina y de Córdoba. Él está planteando ponerle la tapa del ataúd a una fuerza política. Son conceptos muy fuertes, de mucha furia y de agresión, que no comparto en absoluto. Ni hablar de esto que va y viene de la venta de armas y de órganos. Son temas que tienen que ver con la postura y mirada de lo que es la sociedad de La Libertad Avanza. La diferencia fundamental es que yo creo en un Estado presente, que tiene que ser eficiente, creo en la educación y en la salud pública, son diferencias fundamentales.

Yo apoyo a Massa en este caso, pero lo digo desde mi lugar. No voy a ser parte de Unión por la Patria, ni del Frente Renovador, lo estoy diciendo desde el lugar desde donde siempre estuve. Desde ese lugar apoyo a Sergio Massa porque creo que la otra opción es muy riesgosa para nosotros.

Si pensamos en Córdoba y repasamos gestiones del ’98 hasta hoy, hemos tenido exitosos programas que tuvieron que ver con políticas de Estado. Por ejemplo, el boleto educativo gratuito en Córdoba que hace que docentes y estudiantes se trasladen de manera gratuita. Ese es el Estado puesto al servicio de la sociedad. O el programa Primer Paso, que existe desde hace 20 años en Córdoba y es una política de Estado, donde el Estado está presente junto con el sector privado para otorgar la primer experiencia laboral a jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con las escuelas rurales, si queremos poner a competir a la educación?

Estamos hablando de cosas importantes. Romper con Brasil, nuestro principal socio comercial. La industria automotriz, los productores de maní, soja, trigo que le venden a Brasil. Por eso, más allá de las cuestiones políticas o las convicciones, morales y de valores, lo que nos está planteando Javier Milei es retirar al Estado, tener un Estado inexistente, donde esté la ley de la selva y que gane el más fuerte. Con eso no puedo empatizar de ninguna manera.

-Por qué optó por apoyar a Massa y no por la neutralidad?

-Porque tengo convicciones. Me parece que es mi responsabilidad tomar posición en este momento. Estoy en las antípodas absolutas de lo que piensa LLA . Por lo tanto, siento el compromiso de decirlo y optar por una opción con la que tengo que ver. Necesito tener, como cordobesa, como diputada nacional, con quién discutir esas políticas. Si Javier Milei es presidente no voy a tener con quién discutir ni qué discutir. Él cree en un Estado que tiene que desaparecer, no cree en el Estado. Tenemos banderas que no vamos a claudicar o los reclamos del interior. Necesitamos una distribución equitativa de los subsidios. Córdoba aporta 3.500 millones de dólares al Tesoro Nacional (en «concepto de retenciones al agro). Queremos que vuelva algo de eso que Córdoba aporta. Hay cuestiones que tengo que discutir con alguien que entienda que un Estado tiene que existir.

Creo, además, que Massa tiene las cualidades y la experiencia. Está demostrando una templanza muy importante y lo que está planteando es un modelo de unidad. Creo que eso es lo importante en este momento. No va poder gobernar nadie que no dialogue, por eso me parece importante.

-¿Cómo cree que va a plantarse el oficialismo y Córdoba Federal puntualmente si resulta ganador Milei, en un Congreso tan fragmentado?

-En la etapa que viene el que no dialoga no gobierna, como dijo mi compañero de bloque ´Topo’ Rodríguez. Va a ser muy difícil. Nosotros apoyaremos las medidas que creamos que sean buenas y diremos que no a las cosas que no tienen que ver con el crecimiento de la sociedad argentina. No estoy escuchando cosas demasiado positivas desde aquel lado. Al contrario, escucho cosas casi increíbles como arancelar la educación pública, la libre venta de armas, cosas que desde la base estamos en contra pero la democracia es así. Si gana Milei tendremos un presidente que piensa totalmente diferente a nosotros, es el juego de la democracia.

-¿Cree que el apoyo de Macri neutraliza alguna de las propuestas de Mieli, como la dolarización de la que ya casi no se habla?

-Macri ha demostrado su intención inicial que era que ganara Milei. Este apoyo y acuerdo solapado, inconsulto, con las otras fuerzas que integran Juntos por el Cambio, evidentemente, demuestra que coincide con la idea de Milei de un Estado retirado, donde el mercado decida los destinos de Argentina. Muestra que él piensa de la misma manera. Además de soportar estos insultos. Veo a Patricia (Bullrich) abrazando a Milei, después que le dijo que era asesina de niños. Es decir, de insultarse en público pasaron a pedirse disculpas en privado. Rescato por otro lado, la posición del radicalismo de quedarse neutrales y no sumarse a este amontonamiento que veo del otro lado.

-¿Cree que Macri efectivamente intentó desequilibrar a JXC?

-Evidentemente sí, porque dejó fuera al radicalismo y a la Coalición Cívica. Todo muestra que estaba la decisión tomada y el arreglo estaba hecho. Lo que creo que no hay que hacer es engañar a los electores. Hay que ser siempre, y más en un momento como éste, muy claros sobre qué proyecto de país uno desea, qué proyecto desea y para dónde va a caminar.

-¿Cuáles son los dos modelos a su juicio que están en juego en este balotaje?

-Claramente uno es el modelo que plantea Massa, ojalá lo logre. Va a tener que demostrar si quiere modelo de unidad nacional, de diálogo, realmente federal, que es muy importante para todo el interior, fundamentalmente un Estado presente en la educación y la salud pública, de velar por los sectores que más lo necesitan, con una mano del Estado puesta al servicio de los que más necesitan.

El otro modelo es el de un Estado retirado donde el más fuerte gana y donde la competencia es el valor fundamental y si es rentable o no, si sirve o no. Como en el tema medioambiental, que dice que el cambio climático es mentira o privatizamos los ríos y los mares. Eso me llama la atención. Son cosas que me llaman la atención. Es un modelo bastante particular, extraño, casi delirante, algunas de las ideas que plantean son bastantes delirantes.

Fuente: Télam