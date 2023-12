¿Peligra la pasarela del lago? Habrían pedido que la gente no ingrese

Durante las últimas horas, se conoció que habrían pedido a la gente que no ingrese a la pasarela del lago ubicado sobre el cauce del río Ctalamochita.

Precisamente, el motivo es que existirían unos problemas en la estructura, aunque no se especificaron cuales. Es importante señalar que la información no fue dada a conocer por los canales oficiales, si no que surge desde el Centro Vecinal de un barrio ubicado en el sector de la Costanera.

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.

Foto: 5900.com.ar