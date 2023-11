Triquinosis en Marcos Juárez: confirman 17 casos y recuerdan medidas de prevención

El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, a través del Departamento de Zoonosis, informó que hay un brote de triquinosis en Marcos Juárez, donde hasta el momento se reportaron 17 casos.

Precisamente, la cartera sanitaria indicó que los pacientes recibieron atención médica en un centro de salud privado y en el Hospital Abel Ayerza. Dos de ellos se encuentran internados en observación, en tanto que el resto son asistidos de manera ambulatoria, todos con buena evolución.

Asimismo, informaron que en las entrevistas epidemiológicas se identificó como fuente probable de infección al el consumo de carne de cerdo y salame sin identificación de marca, adquiridos en diferentes comercios de la ciudad del sudeste.

Sin embargo, resaltaron que el origen del foco se encuentra en estudio y las investigaciones son llevadas a cabo por el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, por agentes de la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por SENASA, y por el área de bromatología del municipio implicado.

¿Qué es la triquinosis?

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud resaltaron que la triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne o derivados cárnicos de cerdo crudos o mal cocidos, contaminados con el parásito Trichinella spiralis.

Asimismo, indicaron que las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales, tales como diarrea y vómitos.

¿Cómo se previene?

Por otra parte, cabe destacar que la cartera sanitaria advirtió sobre los riesgos de consumir, vender o comprar carne de cerdo de dudosa procedencia o sin la inspección sanitaria correspondiente. En tal sentido, emitió una serie de recomendaciones para prevenir la triquinosis:

● No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

● Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente lo siguiente: marca del producto; empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimiento del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición del producto.

● No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados, en los que no se puede demostrar la inocuidad y la trazabilidad del producto adquirido.

● La salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.

Finalmente, se resaltó que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.

Foto: Prensa Gobierno de la provincia de Córdoba.