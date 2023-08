Una abuela se hace cargo de la cuota alimentaria que debería pagar su hijo

La justicia determinó que una abuela se haga cargo de una parte de la cuota alimentaria que su hijo incumple.

A través de un informe, la periodista Patricia Gatti relata una historia que terminó con un fallo del juez Sebastián Monjo, un juez civil de los tribunales de Villa María que ante esta situación terminó ordenando que, si no es el padre, es la abuela paterna del niño el que debe proveer de alimentos.

La historia comienza en 2017 cuando una mujer termina su relación con el padre del niño a raíz de hechos de violencia protagonizados por él, luego de denunciarlo logra obtener una orden de restricción.

Luego de esta situación y pese a poder visitar a su hijo a través de un régimen de visitas, el hombre no sólo que dejó esperando al niño en más de una oportinudad generándole angustia y enojo, sino que no pagó la cuota alimentaria.

“Ese escenario fue el motivo por el que la mujer llegó a la justicia para pedirle que obligue a su ex a pagar la cuota acordada y a establecer el cumplimiento del régimen de visitas” explica Patricia.

Pasa que luego de haberse fijado un monto para los alimentos del niño nada pasó de parte del incumplidor. tres años después de haber iniciado la primer demanda, la mujer, representada por su abogado Javier Quiroga, hizo extensiva la demanda contra la abuela paterna.

“Aquí hay un dato importante para señalar, no en cualquier caso es la abuela o el abuelo paterno el que debe afrontar lo que no cumple su hijo. En este caso, se aclaró que no hay ninguna prueba de insolvencia de parte del padre, ninguna limitación para conseguir el sustento que le permite alimentar a su hijo, pero tampoco tiene un trabajo registrado. En cambio, la abuela paterna sí tiene un empleo estable” Explica Patricia Gatti en el informe.

Luego la demanda se hizo extensiva hacia la abuela y fue ella quien se presentó ante la justicia y es así como en diciembre de 2022 se ofrece a pagar lo que le corresponde a su hijo.

El monto fijado para este caso, que es un hijo único, el 43% de un salario mínimo vital y móvil, es decir, algo de 34.000 pesos en la actualidad

