Elecciones en la LVF: Asambleísta cuestiona gastos en cadetes

Bazán, asambleísta de Alem de Villa Nueva, cuestiona a la gestión de Conrero por “gastos en cadetería”.

La suma en cuestión es de 24 mil pesos. Otros asambleístas aseguran que el gasto en cadete es menor al que se produciría si se usarán vehículos de la liga.

En momentos se votará el nuevo presidente de la Liga Villamariense de Fútbol. Los candidatos: Diego Conrero, actual mandatario que busca ser reelegido y para ello necesita 2/3 de los votos, Claudio Martínez (ex presidente) y Lucas Martinetti, quienes podrían ganar con mayoria simple (la mitad mas uno de votos).

En total son 25 clubes, a través de sus respectivos representantes, quienes decidirán al futuro presidente de la Liga.

