Schiaretti habló sobre su acercamiento a JxC

El gobernador de Córdoba y pre candidato a presidente de la Nación, Juan Schiaretti, pasó por Villa Nueva y respondió preguntas sobre su acercamiento a la coalición de Juntos por el Cambio.

«Para entrar en la senda del progreso debemos tener un gobierno de unidad nacional, de coalición. Queremos dejar atrás la maldita grieta, hacer un frente de frente, una nueva coalición política», enfatizó.

«Lo vengo diciendo desde hace dos meses como pre candidato a presidente que expresa las necesidades del interior profundo», sostuvo.

Cuando se le planteó la postura de su aliado, «el gringo» respondió: «Urtubey tiene sus dudas respecto a hacer un frente de frente y me parece que es razonable», pero luego agregó que «no tiene nada que ver las elecciones provinciales con esto que es a nivel Argentina».

Cada uno puede apoyar a nivel provincial al candidato que quiera

«Una cosa es el país y las dificultades que tiene Argentina, que no las puede resolver un partido solo, y otra cosa es la realidad de Córdoba», comentó.

«Acá en Córdoba no tenemos grieta, acá nadie atropella el Poder Judicial, nadie persigue ni habla mal de nadie, son dos cosas diferentes».

«Formar una nueva alianza política en la Nación, plantear un gobierno de unidad nacional, tiene toda la lógica y es lo que necesita la Argentina. Aquí en Córdoba no estamos peleados».

«Larreta no me ha hecho ningún ofrecimiento formal», respondió luego. «Tengo coincidencias y me parece razonable lo de dejar la grieta. Podemos competir en una PASO en ese sentido con Gerardo Morales, Manes, Larreta, estamos coincidiendo en esto», afirmó Schiaretti.

Lo que hemos hecho en Córdoba creo que es lo que tenemos que hacer a nivel nacional. Una coalición.

El gobernador también respondió sobre las promesas de campaña del candidato a sucederlo, Martín Llaryora, en materia de seguridad:

«Nunca fui partidario de las taser, porque si se le pega a alguien que tiene problemas cardiacos puede ser letal. En cambio las pistolas de gas pimienta son probadamente no letales. Le da más tranquilidad a la gente y al policía cuando la utiliza», sostuvo, y comentó que ya se adquirieron mil de esas pistolas.

«Si la circunvalación de Villa María-Villa Nueva no se termina este año estoy seguro de que Llaryora la va a terminar», agregó luego sobre el candidato de HUxC.

Finalmente, Schiaretti apoyó la candidatura de Natalio Graglia para legislador del Departamento San Martín y la de Franco Graglia para intendente de Villa Nueva.